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أردوغان من تركمانستان: السلام ممكن إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2022 1:13 مساءً
قمة تركمانستان

قمة تركمانستان

TRT عربي
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع نظيريه التركمانستاني سردار بردي محمدوف، والأذربيجاني إلهام علييف، في مدينة تركمانباشي، حيث عقد اجتماعًا ثلاثيًا اليوم الأربعاء معهما، عقب إجرائه لقاءات ثنائية.

فيما ترأس الزعماء الثلاثة بعد الاجتماع الثلاثي، محادثات على مستوى الوفود.

في هذا الإطار، دعا الرئيس التركي إلى مباشرة أعمال نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الدول الغربية، وقال: “حان الوقت كي نباشر أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضاً إلى أسواق الغرب”.

كما أكد أن “استكمال عملية انضمام تركمانستان بالكامل إلى منظمة الدول التركية خلال أقرب وقت سيمنحنا قوة كبيرة”.

بشأن الصناعات الدفاعية التركية، أكد أردوغان أنّ بلاده “تشهد نجاحاً كبيراً في إنتاج الصناعات الدفاعية وباتت دولة تصدر الصناعات الدفاعية”.

أما عن الحرب الروسية-الأوكرانية، فقال أردوغان إن “الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت في النظام العالمي فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، وشاهدنا آثارها السلبية فيما يتعلق بالتضخم في كل دول العالم”.

أضاف: “رأينا عبر اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى أن فتح الطريق المؤدي إلى السلام ممكن إذا أتيحت الفرصة للدبلوماسية”.

يشار إلى أنّ أردوغان وصل مساء الثلاثاء إلى مدينة تركمانباشي، تلبيةً لدعوة نظيره التركمانستاني لحضور “القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان”.

 

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