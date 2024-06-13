أردوغان: موقف واشنطن من العمليات الإسرائيلية بغزة "يزعجنا حقا"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس 13-6-2024) أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، متحدثا في مدريد إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار من شأنها إنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن موقف واشنطن من العمليات الإسرائيلية هناك “يزعج تركيا حقا”.

وذكر أردوغان أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اكتسب مكانة استثنائية في قلوب شعوب إسبانيا وفلسطين وتركيا من خلال تبنيه سياسات حكيمة قائمة على المبادئ.

من جانبه، قال سانشيز إن تركيا تعتبر شريكة اقتصادية رئيسية لإسبانيا ولاعبة مهمة في منطقتها، وأكد أن الشركات الإسبانية تقدّر تحسن آفاق الاقتصاد التركي وشجاعة التدابير المتخذة وصلابة البرنامج الاقتصادي لأنقرة.

ووصل أردوغان أمس الأربعاء إلى مدريد للمشاركة في القمة الحكومية الثامنة بين تركيا وإسبانيا، والتي تعد انعكاسا للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

كما التقى أردوغان أمس ملك إسبانيا فيليب السادس، وشدد خلال اجتماعهما على أهمية الدعم الذي تقدمه إسبانيا لفلسطين والخطوات التي تتخذها لوقف حرب الإبادة في غزة.