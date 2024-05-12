أردوغان: نتنياهو يتفنن بأساليب الإبادة ويثير غيرة زعيم النازية هتلر

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه بلغ “مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة الزعيم النازي أدولف هتلر”.

وأضاف أردوغان -في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية نشرت اليوم الأحد عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة- أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب ما سماها رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار تركيا مؤخرا وقف التعامل التجاري مع إسرائيل وإعلانها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب بشأن “الإبادة الجماعية” في غزة.

ورحبت حركة حماس حينها -في تصريح صحفي- بتلك الخطوات التركية، ووصفتها “بالقرارات الشجاعة” وبأنها تأتي “امتدادا وانعكاسا لموقف الشعب التركي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير”.

وسبق أن هاجم أردوغان الحكومة الإسرائيلية مرارا ضمن تصعيد لهجته ضدها على خلفية حربها على قطاع غزة، منها وصفه نتنياهو أواخر الشهر الماضي بـ”هتلر العصر”، مؤكدا أن نتنياهو وحلفاءه “لن يفلتوا من العقاب”.

وكانت الخارجية التركية رفضت، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تصريحات واتهامات من نتنياهو ووزير خارجيته السابق إيلي كوهين بحق الرئيس التركي.

ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال هجومها البري في مناطق شرق رفح منذ الاثنين الماضي، ضمن حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة تخيم على القطاع المحاصر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.