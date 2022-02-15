أردوغان: هدفنا المشترك مع الامارات الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كل الأصعدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

وأوضح أردوغان، في كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، أن “هدفنا المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير”.

بدوره، أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، أمس الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، عن “شكره وتقديره لموقف بلاده بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار”‏‎.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأردوغان في قصر الوطن بأبو ظبي، في أول زيارة للرئيس التركي للإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات.

وتبادل الطرفان “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأكدا توافق رؤى بلديهما بشأن أهمية دعم الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي تشكل ركائز أساسية للتعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبها ودولها”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

الى ذلك، استعرضا خلال اللقاء “فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في البلدين”، بحسب البيان الإماراتي.