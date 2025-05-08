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أردوغان والسوداني يبحثان الإسراع باستئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي

منذ 52 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة إن البلدين يريدان اتخاذ خطوات سريعة لاستئناف تدفقات النفط من خط أنابيب بين البلدين.

وكانت تركيا أوقفت خط الأنابيب في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد في صورة تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وذكرت تركيا أنها مستعدة لاستئناف العمليات، لكن المحادثات واجهت عقبة في مارس آذار بشأن المدفوعات والعقود.

وجاء حديث أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي.

و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ودعا أردوغان الدول المهتمة بمشروع “طريق التنمية” إلى المشاركة فيه، واصفاً المشروع بأنه “استراتيجي”.

وشدد على أن حكومة بلاده لم ولن تعتبر استقرار العراق وأمنه منفصلاً عن أمن واستقرار تركيا.

وتابع: “نريد المُضي قُدما وبسرعة في مواضيع تتعلق باستئناف ضخ البترول عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي”.

    المصدر :
  • رويترز

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