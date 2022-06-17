الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان: ولي العهد السعودي يزور تركيا الأربعاء المقبل

منذ 38 دقيقة
A A A
طباعة المقال

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الواقع في 17 حزيران، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء المقبل.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وجاء حديث أردوغان خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية.

على صعيد آخر، أكدت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ”سكاي نيوز عربية” أن ولي العهد السعودي سيزور العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر أن الأمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية وتطورات القضايا الإقليمية.

وكان الرئيس التركي قام في التاسع والعشرين من نيسان الماضي بزيارة إلى السعودية التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استغرقت يومين.

وبحث خلالها حث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

ليبيا.. باشاغا: حصار منشآت النفط ينتهي اذا صرفت أموال الميزانية
بوتين: عهد أحادية القطب في العالم وصل إلى نهايته
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية تتعرض لقصف مكثّف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!