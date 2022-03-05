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أردوغان يبحث مع بوتين تطورات الأزمة الأوكرانية

5 - مارس - 2022
أردوغان وبوتين

أردوغان وبوتين

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أعلن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، يوم السبت، عن محادثات للرئيس رجب طيب أردوغان سيجريها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد، لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

ودعا كالين لوقف القتال على الفور، مؤكدا على أن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع موسكو أو كييف.

وكرر المتحدث، في تصريحات للصحفيين في إسطنبول، عرض تركيا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأُرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء أوكراني استراتيجي محاط بالقوات الروسية وحلفائها، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة، اليوم السبت.

وكتبت البلدية، على تليجرام، أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، أُرجئت لأسباب أمنية لأن القوات الروسية “تواصل قصف ماريوبول ومحيطها”.

وكان أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية قال، اليوم السبت، إنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات آمنة أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال.

وأضاف: “سيكون هناك قطعا المزيد من الترتيبات المماثلة لكافة المناطق الأخرى”، في إشارة لخطة إجلاء قائمة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.

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