أردوغان يبلغ ترامب بترحيبه بجهود السلام ويشدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، ترحيب تركيا بجهود تحقيق السلام في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها لضمان نجاح هذه الجهود.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان أبلغ ترامب في الاتصال الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة أن تركيا ستواصل دعم مبادرات السلام في المنطقة والمساهمة في رؤية ترامب للسلام العالمي.

وأضافت أن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن أردوغان أكد على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز تعاونهما، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق “الفرصة الأخيرة” المتمثلة في خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف “يندلع الجحيم” ضد مقاتلي الحركة الفلسطينية.

وكتب ترامب اليوم الجمعة على منصة (تروث سوشيال) “يتعين التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد… لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم على حماس لم يشهده أحد من قبل”.

وقال مسؤول في حماس لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن هناك نقاشات مكثفة جارية، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة قد أعدت ردها على خطة ترامب.

وأضاف المسؤول أن حماس أجرت محادثات مع وسطاء عرب وتركيا وفصائل فلسطينية لصياغة “رد فلسطيني”.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيمهل حركة حماس ثلاثة أو أربعة أيام لقبول وثيقة مؤلفة من 20 نقطة تدعو الحركة لإلقاء السلاح وهو مطلب رفضته حماس من قبل.

وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.