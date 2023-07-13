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أردوغان يتوقع أن ترفع دول الناتو القيود على مبيعات الأسلحة

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2023 1:53 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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نقلت وسائل إعلامية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، الخميس، إن تركيا تتوقع أن يرفع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي.

ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين لدى عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إن وزراء أتراكا سيعقدون مزيدا من المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وقال أردوغان أيضا إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد.

وأضاف أردوغان “بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها”، وذلك بعد أيام من موافقته المفاجئة على إرسال طلب السويد للانضمام إلى حلف الأطلسي إلى البرلمان التركي.

    المصدر :
  • رويترز

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