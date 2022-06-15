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أردوغان يجدد رفضه لانضمام السويد وفنلندا للناتو

منذ 3 ساعات
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقف بلاده تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدا رفضه لتلك الخطوة.

فقد أكد أردوغان أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام البلدين إلى الناتو، حتى يتخذا خطوات واضحة تجاه “مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أمام اجتماع لنواب حزبه (الحرية والعدالة) الأربعاء الواقع في 15 حزيران، أن أنقرة “لن تقف إلى جانب السويد في محاولتها للانضمام للناتو، بينما تعمل المنظمات الإرهابية بحرية في شوارعها”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

“رد خطي”

من جهته، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تركيا تنتظر “رداً خطياً” من هلسنكي وستوكهولم، قبل رفع اعتراضاتها على انضمامهما إلى الحلف الدفاعي. وقال للصحافيين: “لقد نقلنا مطالبنا الخطية إلى هذين البلدين، ونحن ننتظر الآن ردهما الخطي”.

ومن دون إعطاء تفاصيل حول تلك المطالب، لفت الوزير إلى أنها لا تتعلق فقط “بتغيير قوانين” البلدين، في إشارة إلى السويد التي أعلنت عزمها تشديد قانونها بشأن مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا الشهر الماضي، بطلبين رسميين للانضمام للحلف، متخليتين عن سنوات من اتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز، على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير الماضي، ما عزز من مخاوفهما.

    المصدر :
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