أردوغان يدعو إسرائيل لوقف الهجمات في غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم الجمعة إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.

وتدعم تركيا الفلسطينيين وحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وتستضيف أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وعرضت التوسط في الصراع وأرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة لكنها عالقة في مصر بسبب إغلاق الحدود.

وأدانت في البداية مقتل مدنيين ودعت إلى ضبط النفس في إطار سعيها لإصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد عداء دام سنوات، ثم شددت موقفها من إسرائيل مع احتدام القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قال أردوغان “أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين أبدا ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور”.

وتابع أن إسرائيل تستفز أطرافا غير إقليمية بدلا من التراجع عن أخطائها في غزة، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من “فورة الجنون” الذي تدعمه قوى ووسائل إعلام الغربية.