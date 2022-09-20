أردوغان يدعو الى دعم مبادرات تركيا من أجل حلّ الصراع في أوكرانيا

اعتبر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنّ “الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها أي منتصر”، مشيرًا إلى أن “النزاع يتزايد ونبذل قصارى جهدنا للتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا”.

وفي كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان: “سنزيد ونواصل جهودنا لإنهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها”.

وأضاف أردوغان عن الأزمة الأوكرانية: “أدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم”، مطالبًا جميع الدول بدعم مبادرات تركيا السلمية من أجل حل الصراع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية.

ورأى أنّ “علينا جميعًا (المجتمع الدولي)، إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق، ويضمن خروجًا مشرفًا من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني”.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” على تويتر إنه ناقش مع نظيره التركي أردوغان “القضايا الأمنية الحالية” في اتصال هاتفي، دون الخوض في تفاصيل.