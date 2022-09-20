الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يدعو الى دعم مبادرات تركيا من أجل حلّ الصراع في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

A A A
طباعة المقال

اعتبر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنّ “الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها أي منتصر”، مشيرًا إلى أن “النزاع يتزايد ونبذل قصارى جهدنا للتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا”.

وفي كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان: “سنزيد ونواصل جهودنا لإنهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها”.

وأضاف أردوغان عن الأزمة الأوكرانية: “أدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم”، مطالبًا جميع الدول بدعم مبادرات تركيا السلمية من أجل حل الصراع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية.

ورأى أنّ “علينا جميعًا (المجتمع الدولي)، إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق، ويضمن خروجًا مشرفًا من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني”.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” على تويتر إنه ناقش مع نظيره التركي أردوغان “القضايا الأمنية الحالية” في اتصال هاتفي، دون الخوض في تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طاولة المفاوضات النووية
أميركا تستبعد انفراجة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني
البيت الأبيض
واشنطن عن "استفتاءات الضم": خطوات زائفة لن نعترف بها
ملك الأردن عبدالله الثاني
العاهل الأردني عن الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني: السلام لا يزال بعيد المنال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله