أردوغان يدعو بوتين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر عن مكتب الرئيس التركي، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع، مضيفا أن وقف إطلاق النار “سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني”.

وجدد إردوغان دعوته لتمهيد الطريق للسلام، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام، بحسب البيان.

من جانبه قال الكرملين إن الرئيس بوتين عبر عن أمله في أن يتبنى المفاوضون الأوكرانيون “نهجا بناء”، و”يأخذون الواقع على الأرض في الحسبان”.

وأضاف بوتين: “لن تتوقف العملية العسكرية في أوكرانيا إلا إذا تمت تلبية مطالب روسيا، وإذا أوقفت أوكرانيا القتال”.

وتابع الكرملين نقلا عن الرئيس الروسي أن “العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني”.

وأشار إلى أن بوتين أخبر إردوغان بأن “روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب”.

وفي سياق متصل، قال مفاوض أوكراني، السبت، إن روسيا بدأت “تدرك الكلفة الحقيقية للحرب”، في مواجهة المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أن المفاوضات بين وفدي البلدين بدأت تصبح “بناءة”.

وخلال مقابلة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا مع صحيفة “ذا غلوب آند ميل” الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك إنه بدأ يلمس تحولا في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وصرح بودولاك “في بداية الحرب أصروا (الروس) على الهيمنة الكاملة. لم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول الذي شارك في أول جولتين من محادثات روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروس “لقد بدأوا للتو في إدراك الكلفة الحقيقية للحرب. وبدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة”.

وذكر الوفد الأوكراني أنه من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.