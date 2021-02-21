أردوغان يزعم: مقتحمو الكونغرس على صلة بحزب العمال الكردستاني

في تصريح مثير وغريب، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وجود صلة بين مقتحمي الكونغرس الأمريكي وحزب العمال الكردستاني، لا سيما أكراد شمال سوريا الموالين للحزب.

وقال أردوغان ، إن“من قادوا العمل الشائن ضد الكونغرس الأمريكي ظهرت صلاتهم بتنظيم ”ب ي د/ ي ب ك“ الفرع السوري لمنظمة ”بي كا كا الانفصالية“، على حد تعبيره.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وتتهمه بالوقوف خلف العمليات المسلحة التي تتعرض له القوات التركية جنوب شرق البلاد، إلا أن دسَّ اسمه في حدث اقتحام الكونغرس يثير الاستغراب.

ويجاهر أردوغان بعدائه لجميع التنظيمات الكردية سياسية كانت أم مسلحة، كقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، واستغل الأحداث في كل من العراق وسوريا، لشن عمليات مسلحة تستهدف الأكراد في كلا البلدين.

وأضاف أردوغان في رسالة مرئية بعثها إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، ”أن التجارب الماضية تُظهر بشكل مؤلم مدى خطأ محاولة القضاء على تنظيم إرهابي باستخدام تنظيم إرهابي آخر“ على حد وصفه.

وفي مسعى إلى التقرب من الإدارة الأمريكية الجديدة، أشار أردوغان إلى أن“الهجوم على الكونغرس الأمريكي أثبت مجددًا أن الإرهاب عدو للديمقراطية والإنسانية“.

وشهدت واشنطن، يوم 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونغرس.

وأسفرت الأحداث التي تشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

وتعد تصريحات أردوغان، إدانة مباشرة وبأشد العبارات للحدث، تجنب إطلاقها قبل الإعلان الرسمي عن فوز بايدن، ومحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على اقتحام الكونغرس.