أردوغان يعرض استضافة قمة بين بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لاستضافة قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات تستهدف إنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع أردوغان ببوتين، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنته الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف كوليبا للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وانتقلت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى محطة جديدة، مع دخولها الأسبوع الرابع منذ اندلاعها يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي.

أسابيع ثلاثة سجلت استخدام أطراف النزاع كل وسائل الضغط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وسط تصعيد في “معارك العقوبات” بين الغرب الداعم لأوكرانيا وروسيا.

ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لا يزال الوضع متأزما للغاية جراء استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين قبل أن تدخل أزمة ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لتزيد المشهد سوادا.

تحذيرات متتالية أطلقتها الأمم المتحدة مع إعلانها عن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب الحرب الدائرة ببلادهم مع تزايد المطالب بوقف العمليات العسكرية فورا.