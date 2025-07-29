أردوغان يعلن: مفاوضات سلام روسية-أوكرانية قريباً في تركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا وأوكرانيا ستجلسان إلى طاولة السلام في تركيا خلال وقت غير بعيد.

جاء ذلك في خطاب متلفز، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى تعزيز تركيا لدبلوماسيتها السلمية مع تصاعد الأزمات والصراعات والحروب والتوترات في جوارها القريب.

وأشار إلى أن تركيا اتبعت سياسة متوازنة وعادلة ومؤيدة للسلام منذ اليوم الأول للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: “إن اتفاق ممر الحبوب وتبادل الأسرى والمحادثات التي عقدت في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا، هي نتاج إيماننا بالسلام”.

ولفت إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي انعقدت في إسطنبول يوم 16 مايو/ أيار الماضي، شهدت تبادل 1000 أسير بين البلدين.

وذكر أنه عقب الجولة الثانية التي انعقدت في إسطنبول يوم 2 يونيو/حزيران الفائت، أُعيد رفات 97 جنديا روسيا مقابل رفات 7060 جنديا أوكرانيا، وتم استكمال تبادل 1200 أسير.

وأفاد أنه خلال الجولة الثالثة التي انعقدت أيضا في إسطنبول يوم 23 يوليو/ تموز الجاري، تم الاتفاق على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب.

وتابع: “نؤمن بضرورة انتهاء هذه الحرب فورا. وأؤكد في كل فرصة أننا مستعدون لاستضافة لقاء على مستوى القادة. إن رغبة تركيا الصادقة هي ما يلي: كما أقيمت طاولة المفاوضات في إسطنبول، ستُقام طاولة السلام أيضا في تركيا خلال وقت غير بعيد، وستنتهي هذه الحرب الدامية”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر “آيدف 2025” الذي أقيم في إسطنبول من 22 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المعرض يعد أحد أكثر 3 فعاليات تأثيرا وشمولية في العالم بمجاله، وأنه حظي باهتمام كبير.

وأوضح أن ألفا و491 شركة، منها 907 محلية و584 دولية، عرضت حوالي 5 آلاف منتج، أكثر من ألف و100 منها تُعرض لأول مرة.

وذكر أن منتجات مثل صاروخ “طيفون بلوك 4” الباليستي الفرط صوتي، ونظام “أجدرها” (التنين) المضاد للطائرات المسيرة، وغيرها من منتجات الشركات التركية حظيت بإشادات واسعة.

ولفت أردوغان إلى أن 270 حفل توقيع أُقيم خلال المعرض، 65 بالمئة منها موجهة للتصدير.

وأردف: “تجاوز الحجم التجاري للعقود الموقعة في المعرض 9 مليارات دولار”.

وأشار إلى أن تركيا زادت معدل التوطين في الصناعات الدفاعية من حوالي 20 إلى 80 بالمئة على مدار السنوات الـ23 الماضية.

وأعرب أردوغان عن شكره الوفود والمنظمات الدولية المشاركة في المعرض، موجها دعوة لشركات الصناعات الدفاعية للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من المعرض المزمع إقامتها عام 2027.

واستضافت إسطنبول معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر “آيدف 2025″، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة “KFA” للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري.