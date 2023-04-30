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أردوغان يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية على يد قوات تركية

منذ 25 ثانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن قوات تركية قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسين القرشي في سوريا.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة تي.آر.تي التلفزيونية التركية “تم تحييد هذا الشخص في إطار عملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية في سوريا أمس”، مضيفا أن المخابرات كانت تتابعه منذ فترة طويلة.

وأكد الرئيس التركي أن جهاز “إم أي تي” الاستخباري التركي هو الذي نسق العملية، ونفذها بالكامل يوم السبت.

وكان التنظيم أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي، مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي خلال معركة. وأعلن أبو الحسين القرشي خليفة له.

وقال متحدث باسم التنظيم وقتها إن الهاشمي، وهو عراقي، قُتل في معركة مع “أعداء الله”، دون أن يوضح تاريخ وفاته أو ملابساتها.

وقُتل زعيم التنظيم الأسبق، أبو إبراهيم القرشي، في فبراير/ شباط عام 2022، في غارة أمريكية في محافظة إدلب شمالي سوريا.

كما قُتل سلفه، أبو بكر البغدادي، في إدلب أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

وقالت تركيا في سبتمبر / أيلول الماضي إن قوات الأمن ألقت القبض على “مسؤول تنفيذي بارز” في تنظيم الدولة الإسلامية يُعرف باسم أبو زيد، واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.

    المصدر :
  • رويترز

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