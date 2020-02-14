أردوغان يقاضي زعيم المعارضة.. ويطالبه بنصف مليون ليرة

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فع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بعد أن تحدث الأخير عن صلة أردوغان بجماعة فتح الله غولن.

وأفادت صحيفة “حرييت” التركية”، مساء الخميس، بأن محامي أردوغان، حسين أيدين طالب في الدعوى التي رفعها إلى المحكمة المدنية بأنقرة كليجدار أوغلو بتعويض قدره نصف مليون ليرة تركية (82 ألف دولار).

وبدأت القضية في 11 فبراير الجاري، بحسب محامي أردوغان، عندما قدم زعيم المعارضة التركية “ادعاءات غير واقعية” في إحدى جلسات كتلة حزب الشعب في البرلمان.

وكان كليجدار أوغلو اتهم أردوغان بأنه أصبح الجناح السياسي لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وبحسب “حرييت”، فقد صرح كليجدار أوغلو “الفاعل رقم واحد في الجناح السياسي هو الشخص الذي يشغل مقعد الرئاسة في القصر”. وقال “إن اسم هذا الشخص هو رجب طيب أردوغان”.

وسارع الرئيس التركي إلى الرد على تصريحات الزعيم المعارض، قائلا إن الأخير وفريقه هم الجناح السياسي لحركة غولن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقاضي فيها أردوغان كليجدار أوغلو، إذ رفع عليه دعاوى عديدة في السنوات الأخيرة بسبب تعليقاته السياسية، لكن لم يطالب فيها بتعويض مالي.