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أردوغان يقول انه لا يتفق مع النهج السلبي للآخرين تجاه بوتين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2023 9:00 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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نقلت وسائل إعلام تركية الخميس عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل روسيا.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر أردوغان القول إنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أردوغان قوله إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، مضيفا أن البلدين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان أيضا إنهما اتفقا على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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