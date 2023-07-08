أردوغان يكشف عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى تركيا.. وتمديد اتّفاق الحبوب أولويّة

حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا على تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل، معلنًا عن زيارة يقوم بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في أغسطس/ آب.

أردوغان أدلى بتصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما ناقشا مصير ترتيب توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في العام الماضي للسماح بالنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

إذ وصل زيلينسكي إلى تركيا بعد زيارة بلغاريا وجمهورية التشيك، في إطار جولة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تهدف لحث تلك الدول على اتخاذ خطوات ملموسة خلال قمة في الأسبوع المقبل، لمنح أوكرانيا عضوية الحلف والتي قال أردوغان إن كييف تستحقها.

وقال أرودغان إن العمل جار الآن على تمديد اتفاق الحبوب بعد انقضاء مدته في 17 يوليو/ تموز ومده لفترات أطول. وأضاف أنّ الاتفاق سيكون أحد أهم القضايا على جدول أعمال مناقشاته مع بوتين في تركيا الشهر المقبل.

وقال في المؤتمر الصحافي مع زيلينسكي: “نأمل أن يتم تمديده مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وليس كل شهرين. سنبذل جهدًا في هذا الصدد ونحاول زيادة مدته إلى عامين”.

وقال الرئيسان إنهما ناقشا أيضًا قضية مهمة أخرى لمحادثات أردوغان مع بوتين، وهي مسألة تبادل السجناء، والتي قال زيلينسكي إنها كانت أول شيء على جدول أعمالهما. وقال أردوغان: “آمل أن نحصل على نتيجة من هذا قريبًا”.

وذكر زيلينسكي أنه سينتظر نتيجة للتعليق، لكنّه أوضح أن المناقشة تطرقت إلى تفاصيل حول إعادة جميع الأسرى بما في ذلك الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى روسيا ومجموعات أخرى.

وأشار أردوغان إلى أن القضية قد تطرح أيضًا في اتصالاته مع الرئيس الروسي قبل زيارته. وقال: “إذا أجرينا بعض المكالمات الهاتفية قبل ذلك، فسنناقشها في الاتصال أيضًا”.