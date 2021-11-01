أردوغان يلغي مشاركته في قمة المناخ لأسباب أمنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه لن يحضر مؤتمر “كوب 26” حول المناخ في جلاسكو لأسباب أمنية.

قال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته لدى عودته من قمّة الدول العشرين في روما “لقد عدلنا عن الذهاب إلى جلاسكو حيث لم تتم تلبية مطالبنا. الأمر لا يتعلق بأمننا فحسب، بل بسمعة بلدنا أيضًا”.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية تركية: “لدينا معايير تتعلق بالنظام الأمني ومع ذلك، تم إبلاغنا في اللحظة الأخيرة أنه لا يمكن الوفاء بهذه المعايير”.

وعاد أردوغان إلى تركيا ليل الأحد\ الإثنين فيما كان من المتوقع وصوله الإثنين إلى جلاسكو، ما أثار الشكوك حول مشاركته في مؤتمر “كوب 26” حول المناخ.

وبحسب عدة وسائل إعلام عدل الرئيس التركي عن المشاركة في مؤتمر “كوب 26” بسبب القيود المفروضة على حجم الوفد التركي وعدد المركبات الرسمية.

وكان أردوغان الذي كانت بلاده آخر دولة تصادق على اتفاقية باريس للمناخ، قد خطط بداية للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن الرئيسين التقيا الأحد في قمة مجموعة العشرين في روما وتعهدا بتعزيز التعاون لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، وفقا لأنقرة والبيت الأبيض.

كما أجرى الرئيس التركي اجتماعات مغلقة الأحد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.