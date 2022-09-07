أردوغان ينتقد سياسات الغرب تجاه روسيا.. "ليست صائبة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء 7-9-2022) إنه لا يعتقد أن سياسات الغرب “الاستفزازية” تجاه روسيا صائبة، بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بوقف جميع الإمدادات إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، ما يزيد من احتمال حدوث نقص في الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء.

جاء تصريح أردوغان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي في بلغراد.

وكان وزراء المالية لمجموعة الدول السبع قد أكدوا، في الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وجود خطة لفرض “حد أقصى لسعر النفط” على النفط الروسي.

ودعوا “جميع الدول” للانضمام إلى المبادرة، بينما كان المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، قد قال في وقت سابق إن هدف المفوضية الأوروبية هو الوصول إلى السعر الذي كان موجودا حتى 5 ديسمبر من العام الماضي للنفط الخام، وحتى 5 فبراير من العام الحالي للمنتجات النفطية من روسيا.