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أرقام لافتة في كوريا الجنوبية لإصابات بعدوى كورونا بين مطعمين بالكامل

9 - نوفمبر - 2021
سكان كوريا الجنوبية

سكان كوريا الجنوبية

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أفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن ما يقرب من نصف حالات الإصابة بعدوى “كوفيد-19” خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد كانت حالات اختراق.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أنه تم تسجيل 8.336 حالة إصابة اختراق من أصل 17.325 حالة إصابة جديدة، أو ما نسبته 48.1%، في الفترة بين 17 أكتوبر و30 أكتوبر.

ويقصد بتعبير “إصابة الاختراق”، تعرض من تم تلقيحهم بالكامل ضد الفيروس التاجي للإصابة بالعدوى.

وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية المختصة أن نسبة حالات الاختراق بين فئة السبعينات العمرية كانت الأعلى، وسجل من هؤلاء 8 من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

ولفتت الوكالة إلى أن المعدل الأدنى كان من نصيب من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، حيث بلغت 19.7% من إجمالي المصابين الجدد بكورونا.

وكان تم تطعيم 41.63 مليونا أو 81.1% من مجمل سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونا بالجرعة الأولى منذ أن بدأت البلاد حملتها أواخر فبراير. وبلغ عدد من استكملوا التطعيم 39.49 مليونا بنسبة 76.9%.

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