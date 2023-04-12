أرقام مروعة.. ضحايا رحلات الموت عبر المتوسط هي الأعلى منذ ستة أعوام

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (الأربعاء 12-4-2023) إن أكثر من 400 مهاجر ولاجئ غرقوا في الأشهر الأولى من عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من القتلى في فترة ثلاثة أشهر خلال السنوات الست الماضية.

ووثقت المنظمة 441 حالة وفاة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار على طريق الهجرة الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة في العالم، وقالت إن العدد الفعلي أكبر من هذا على الأرجح. وأضافت أن نحو نصف هذه الوفيات مرتبط بالتأخر في جهود الإنقاذ التي تقودها الدول، بينما غابت مهمات الإنقاذ تماما عن حالة واحدة.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “إن الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر المتوسط لا تُحتمل… ومع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ عام 2014، أخشى أن تصبح هذه الوفيات أمرا طبيعيا. يجب على الدول الاستجابة”.

وينطلق الآلاف من المهاجرين الأفارقة في الأغلب في رحلة محفوفة بالمخاطر من شواطئ ليبيا ومصر، عادة في قوارب مطاطية صغيرة، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ويختلف هذا الطريق المار عبر منتصف البحر المتوسط عن الطريق الغربي من المغرب إلى إسبانيا.

وتقع بشكل متكرر حوادث غرق مثلما جرى لقارب قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا في أواخر فبراير شباط عندما لقي 72 مهاجرا على الأقل حتفهم.

حالة الطوارئ في إيطاليا

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي في بيان، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد “الزيادة الكبيرة” في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.

وقال نيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية “لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.

وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقادت قوات خفر السواحل أمس الاثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.

وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا بجنوب البلاد في أواخر فبراير شباط، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.

وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا “من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية”.