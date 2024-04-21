أرملة نافالني: بوتين قد يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا

اعتبرت أرملة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات الرئيس فلاديمير بوتين، وحذرت من أنه قد يستخدم السلاح النووي في مرحلة ما من الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نافالنايا قولها -خلال مقابلة أجرتها معها- تشكيكها في أن تكون لدى بوتين استراتيجية قوية في حربه بأوكرانيا، وقالت “لا نعرف ماذا نتوقع منه، من المحتمل أن يقدم على ذلك” في إشارة إلى احتمال استخدامه سلاحا نوويا ضد أعدائه.

وقارنت نافالنايا المخاوف بشأن احتمال اتخاذ بوتين قرارا باستخدام السلاح النووي في قرار الغزو لأوكرانيا، قائلة إنها لم تتوقع أن يقدم على غزو جارته نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وتابعت “لكنه اختار أن يفعل ذلك. إنه يخيف الناس ويبقيهم في حالة من الرعب. لا أحد يعرف ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك”.

ويُعد زوج نافالنايا الراحل من أبرز المعارضين الروس، وكان زعيم المعارضة والخصم السياسي الأبرز للقيادة الروسية، وقد توفي في 16 فبراير/شباط الماضي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما.

وبعيد وفاته تعهدت نافالنايا بمواصلة النضال الذي كان يقوم به زوجها ضد الرئيس، واتهمت بوتين باحتجاز جثة زوجها رهينة لإجبار والدته على قبول دفنه في السر، وأجرت لقاءات مع عدة رؤساء ومسؤولين أوروبيين من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويتهم فريق الدفاع عن نافالني، الذي توفي بعد 3 سنوات من سجنه في ظروف صعبة، الكرملين بقتله والسعي لإخفاء أي أثر لذلك.