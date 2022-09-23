أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية القوات المسلحة الأذربيجانية بفتح النار على مواقع أرمينية، في انتهاك لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: “انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى نظام وقف إطلاق النار بفتح النيران من مواقع مختلفة على مواقع قتالية أرمينية تقع في المنطقة الشرقية من الحدود بين البلدين”.

وذكّرت أرمينيا أنها ردت بإطلاق النار ولم تعلن عن وقوع خسائر بين أفرادها.

ولم يصدر تعليق بعد من أذربيجان على هذه الاتهامات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اتهمت باكو أرمينيا بالقيام “باستفزازات” على الحدود المشتركة بإطلاق قذائف مورتر وعبوات ناسفة على قواتها.

واندلعت اشتباكات بين الجانبين هذا الشهر أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 جندي، في أكثر المواجهات دموية منذ الحرب التي استمرت ستة أسابيع بين البلدين السوفيتيين السابقين في عام 2020.

ويرتبط القتال بالعداء المستمر منذ عقود للسيطرة على منطقة “ناجورنو قرة باغ”، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، ولكن حتى عام 2020 كانت تسيطر عليها إلى حد كبير غالبية من السكان الأرمن.

وأشارت أرمينيا الى أن أذربيجان هاجمت أراضيها واستولت على تجمعات سكنية داخل حدودها تقع خارج منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.

في المقابل، قالت أذربيجان إنها ردت على “استفزازات” من الجانب الأرميني.