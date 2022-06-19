أزمات ماريوبول الأوكرانية لا تنتهي.. الكوليرا تنتشر في المدينة

ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن مدينة ماريوبول الأوكرانية تعاني أزمة أخرى، إذ يشكو الكثير من السكان هناك من أعراض لمرض ”الكوليرا“ بشكل يومي.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه كل من ”الصليب الأحمر“ والأمم المتحدة أن الكثير من البنية التحتية للمدينة تضررت أو دمرت واختلطت المياه بمياه الصرف الصحي، إذ عادة ما يتم التقاط ”الكوليرا“ وأمراض أخرى عن طريق تناول طعام أو شرب ماء ملوثين، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بسوء الصرف الصحي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين أوكرانيين ”تزيد الجثث والقمامة التي لم يتم جمعها من الظروف غير الصحية“، مشيرين إلى أنه كان هناك تفش للمرض في ماريوبول من قبل، وتم الإبلاغ عن حالات معزولة في الشهر الماضي.

وفي هذا الشأن، أبلغ مستشار عمدة ماريوبول، بترو أندريوشينكو، ”ديلي إكسبريس“ أن ”المستشفيات في المدينة التي تحتلها روسيا سيئة التجهيز، وتفتقر إلى مجموعات اختبار الكواشف والمضادات الحيوية“.

وأضاف المسؤول أنه ”لا توجد في المستشفيات كواشف لإجراء الفحوصات ولا حتى مضادات حيوية، لأن الروس أخذوا كل شيء“، مشيرا إلى أنه ”بدلا من العلاج، يتم إرسال الأشخاص إلى منازلهم“.

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إنه ”لا يلوح في الأفق أي فوز قريب لروسيا على كامل أوكرانيا، حتى وإن كانت متفوقة بشكل ساحق في معركة دونباس المحتدمة الآن، في ظل إرهاق الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص الأفراد والتدريبات من ناحية، ونقص الإمدادات العسكرية والذخيرة من ناحية أخرى“.

وقالت الصحيفة، في تحليل لها، إن ”مستقبل أوكرانيا يبدو قاتماً على الأرجح، حيث إنها بحاجة إلى قوات مدربة أكثر جاهزية تحل محل القوات الحالية التي تقاتل في شرق البلاد، وذلك الأمر لا يمكن أن يأتي قريبًا“.