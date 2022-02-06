أزمة أوكرانيا.. ألمانيا تتجه لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن برلين تدرس إرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا مع استمرار تزايد التوتر بشأن الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقالت لامبرخت في مقابلة مع مجموعة إعلامية، نقلتها رويترز، إن ألمانيا “تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا” من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت “من حيث المبدأ هناك قوات إضافية متاحة كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة المفيد في هذا الصدد”.

ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا لكن لديها عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود جارتها، مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار أوامر بنشر نحو ثلاثة آلاف جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.

ووصلت أولى هذه القوات الأميركية يوم السبت إلى قاعدة عسكرية بجنوب شرق بولندا.

ونشر حلف شمال الأطلسي بالفعل أربع وحدات قتالية متعددة الجنسيات مع ما يقرب من خمسة آلاف جندي في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وتم إرسال هذه القوات إلى هناك ردا على ضم موسكو لمنطقة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها وضعت 8.500 جندي على أهبة الاستعداد للانتشار في دول الناتو في أوروبا الشرقية، وهو الأمر الذي قال الرئيس بايدن إنه سيحدث “في القريب العاجل”.

وأوضح الموقع أن أوكرانيا تلقت سادس شحنة من الأسلحة، الثلاثاء الماضي، من دفعة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية.

كما أرسلت المملكة المتحدة وبولندا ودول البلطيق وحلفاء آخرون في الناتو أسلحة ومدربين إلى أوكرانيا، محذرين من أن الغزو الروسي سيكون له آثار مضاعفة هائلة في جميع أنحاء أوروبا.