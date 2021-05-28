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أزمة "إس-400" مستمرة.. فما هو البديل الذي اقترحته واشنطن على أنقرة؟

28 - مايو - 2021
منظومة إس-400

منظومة إس-400

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لا تزال أزمة صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس-400″، محل نزاع ومفاوضات بين الولايات المتحدة وتركيا.

حيث صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، بأن واشنطن قدمت لأنقرة بديلا عن منظومة الصواريخ الروسية “إس 400” المضادة للطائرات.

وجاء تصريح شيرمان خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن تركيا” اليوم الجمعة.

وأضافت أن حصول أنقرة على المنظومة الروسية “يطرح مشكلة في حلف الناتو. لقد قدمنا ​​بديلا، وهم (تركيا) يعرفون بالضبط ما يجب القيام به. آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك”.

شيرمان لم توضح ما تقصده بـ”البديل” الذي اقترحته بلادها على السلطات التركية.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ “إس-400” للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها.

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