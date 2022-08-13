السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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أزمة الغاز.. ألمانيا تضع سقفا لتدفئة المكاتب

منذ 5 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال وزير الاقتصاد الألماني، السبت، إنه يجب على الشركات والمؤسسات العامة الألمانية تدفئة مكاتبها بما لا يزيد على 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت) هذا الشتاء للمساعدة في تقليل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي.

وتحاول ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، الاستغناء عن الغاز الطبيعي الوارد من روسيا ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا.

وتستخدم ألمانيا واردات الغاز الطبيعي الروسي أكثر من العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقطعت روسيا بالفعل صادرات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ويخشى المسؤولون أن تستخدم موسكو صادرات الغاز كسلاح سياسي من أجل تخفيض العقوبات المفروضة عليها، أو حتى قطع الصادرات إلى أوروبا تماما في الشتاء عندما يكون الطلب على أشده.

إلى هذا، قال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إنه بينما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بخفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة بداية من أغسطس مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة، فإن ألمانيا بحاجة إلى خفض استهلاكها بنسبة 20 بالمئة.

كما اقترح هابيك حظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة غير التجارية، وإطفاء التدفئة في أماكن مفتوحة بالمباني الحكومية مثل الردهات، وإطفاء الأنوار في اللوحات الإعلانية العامة بين الساعة 10 مساء و6 صباحا.

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