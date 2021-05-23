أزمة الكهرباء في إيران تتفاقم.. والحكومة تتجه لجدولة التقنين

من المقرر أن تبدأ السلطات الإيرانية بوضع حل لكثرة الشكاوى حول عشوائية انقطاع الكهرباء في طهران ومدن إيرانية أخرى.

حيث تتجه الحكومة الإيرانية لجدولة انقطاعات في التيار الكهربائي في ظل زيادة في الاستهلاك وشح نسبة المتساقطات المائية خلال هذا العام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وأعلنت شركات الكهرباء الإقليمية الأحد، بدء جدولة انقطاعات في التيار في محافظات طهران وألبرز وخراسان رضوي، ما سيحرم الأحياء من الكهرباء لساعتين على الأقل خلال النهار.

ومن المقرر أن يقطع التيار خلال النهار وحتى أولى ساعات المساء لساعتين على الأقل.

ولم تحدد السلطات المدى الزمني الذي ستستمر خلاله هذه الانقطاعات.

وشهدت العاصمة أمس السبت انقطاعات غير معلنة مسبقا، وفق وكالة “فرانس برس”، كما أفادت وكالات إيرانية مثل “إرنا” الرسمية و”إسنا”، بتسجيل انقطاع مماثل في مدن كبرى مثل شيراز وأصفهان اعتبارا من الجمعة.

وبث التلفزيون الرسمي تقريرا الأحد من طهران، تحدث فيه عن شكوى مواطنين من “الانقطاعات غير المجدولة” وتأثيرها على حياتهم، وتسببها بـ”أضرار” للأدوات المنزلية والمحال التجارية.

وأفاد تقرير حكومي صادر في وقت سابق من هذا الشهر، أن كمية المتساقطات التي سجلت في إيران كانت أقل بـ43 بالمئة من المعدل السنوي، مع تحذير من شح للمياه هذا العام.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن حملوا أولئك الذين يقومون بعملات تعدين “غير شرعية” للعملات المشفرة، باستهلاك كبير للكهرباء.

وتعدين عملات مشفرة مثل “بيتكوين” يتطلب استخداما مكثفا للطاقة الكهربائية لتشغيل مراكز بيانات عملاقة.

وانقطاع الكهرباء في إيران خلال أشهر ذروة الاستهلاك خلال الصيف ليس أمرا غير مألوف.