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أزمة المالكي تابع.. تسريب جديد يهاجم به السيستاني والشيعة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 10:15 صباحًا
نوري المالكي

نوري المالكي

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بعد سلسلة الازمات التي لاحقت رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نور المالكي بعد تسريب تسجيل صوتي يطرح به معلومات خطيرة، ليعاود اليوم تسريب تسجيل جديد للمالكي يهاجم به كل من السيستاني والجلبوسي، ويتهم به المرجع الشيعي بالصمت.

ففي المقطع الجديد، اتهم رئيس “ائتلاف دولة القانون”، المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، بالصمت، زاعماً أن هذا السكوت سيؤدي لعودة البعثيين للسلطة مجددا، في إشارة منه إلى حزب البعث الذي كان يحكم البلاد إبان حكم صدّام حسين.

كما انتقد المالكي بكلامه أيضاً رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مشدداً على أن الأخير يخترق ‏اجتماعات الإطار التنسيقي.

كذلك وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق الشيعة بـ”الأراذل”.

ويُسمع في التسريب المالكي، وهو يقول إن “الشيعة في خطر، لأن البعثيين الآن ارتقوا مراتب خطيرة، ودخلوا في صلب الدولة، وأنشأوا أحزابا تحت عنوان (تقدم)، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وهو حزب قديم، أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، وتسلّمه الحلبوسي بعده”.

يذكر أن تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، باتت تعرف في العراق بـ”ويكيليكس المالكي”.

وقد ضجّت الأوساط العراقية بتفاصيل التسريبات، كما انشغلت بها الأوساط الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت لاندلاع احتجاجات على خلفية المعلومات المسرّبة.

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