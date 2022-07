أزمة المالكي تابع.. تسريب جديد يهاجم به السيستاني والشيعة

بعد سلسلة الازمات التي لاحقت رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نور المالكي بعد تسريب تسجيل صوتي يطرح به معلومات خطيرة، ليعاود اليوم تسريب تسجيل جديد للمالكي يهاجم به كل من السيستاني والجلبوسي، ويتهم به المرجع الشيعي بالصمت.

ففي المقطع الجديد، اتهم رئيس “ائتلاف دولة القانون”، المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، بالصمت، زاعماً أن هذا السكوت سيؤدي لعودة البعثيين للسلطة مجددا، في إشارة منه إلى حزب البعث الذي كان يحكم البلاد إبان حكم صدّام حسين.

كما انتقد المالكي بكلامه أيضاً رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مشدداً على أن الأخير يخترق ‏اجتماعات الإطار التنسيقي.

كذلك وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق الشيعة بـ”الأراذل”.

ويُسمع في التسريب المالكي، وهو يقول إن “الشيعة في خطر، لأن البعثيين الآن ارتقوا مراتب خطيرة، ودخلوا في صلب الدولة، وأنشأوا أحزابا تحت عنوان (تقدم)، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وهو حزب قديم، أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، وتسلّمه الحلبوسي بعده”.

The sixth part of the leaked recording of armed leaders with Nuri al-Maliki, the dialogue revolves around Baathism and its relationship with the Speaker of Parliament, Muhammad al-Halbousi, and receiving blessings from Iran

