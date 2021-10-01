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أزمة المهاجرين على الحدود الأوروبية البلاروسية تتفاقم.. وألمانيا تطالب بمعاملتهم إنسانياً

منذ 4 ساعات
مهاجرين على حدود بيلاروس

مهاجرين على حدود بيلاروس

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دعت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة لمعاملة “إنسانية” للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو “يستغل اللاجئين والمهاجرين وهذا غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين في برلين: “في الوقت نفسه يجب أن تلتزم حماية الحدود الفعالة دائما بالقانون الإنساني والوضعي”.

وتابع: “من وجهة نظر الحكومة الألمانية، الأهم هو أن يحصل الأشخاص العالقون على الحدود على الدعم اللازم سريعا، خاصة الآن مع انخفاض درجات الحرارة. يجب أن يتم إيجاد حلول إنسانية لهؤلاء الناس سريعا”.

ووصل الآلاف من سوريا والعراق ودول أخرى تمزقها الصراعات إلى بيلاروس في الشهور الأخيرة على أمل العبور إلى بولندا. ومن هناك، يسعى الكثيرون للجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، كألمانيا.

واتهمت بروكسل بيلاروس بمساعدة المهاجرين على دخول دول الاتحاد، للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على حكومة لوكاشينكو.

في الوقت نفسه، انتقدت جماعات حقوقية معاملة بولندا للمهاجرين الذين أعيدوا إلى بيلاروس بالرغم من الطقس السيئ.

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