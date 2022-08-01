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أزمة انقطاع الغاز تهدد جثث ألمانيا.. اليكم المزيد من التفاصيل

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 10:50 مساءً
المانيا

المانيا

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يدخل الغزو الروسي على أوكرانيا شهره السادس منذ أيام، ولا يزال هذا الغزو يؤثر على اقتصاد الدول لا سيما من ناحية الغذاء أو النفط.

وهذه الأزمة لم ترحم الأحياء فقط، انما طالت الأموات أيضا.

زمن هما، فالألمان الذين يختارون أن تُحرق جثثهم عندما يموتون سيواجهون مشكلة إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز.

بينما تبرز العقوبات الغربية التوتر بين أوروبا وموسكو فإن ألمانيا بكاملها في حالة تأهب تحسبا لانقطاع محتمل في الإمدادات من عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة جازبروم.

وتعكف شركات من بينها محارق الجثث على تطوير خطط طوارئ للتغلب على ارتفاع تكاليف الغاز واحتمال أنه لن يكون متاحا بأي سعر.

وقال سفيند يويرك سوبولفسكي رئيس اتحاد محارق الجثث في ألمانيا إنه في حال تطبيق أي نظام للحصص فإن القطاع ينبغي أن تكون له الأولوية لأنه بدون الغاز لن تتمكن معظم محارق الجثث من العمل.

وأضاف قائلا “لا يمكنك وقف الموت.”

وتشير أرقام من جمعية متعهدي الجنائز في ألمانيا إلى أنه من بين مليون شخص تقريبا يموتون كل عام في البلاد فإن حوالي ثلاثة أرباعهم تُحرق جثثهم. وقال ستيفن نيوسر رئيس الجمعية إنه مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى فإن تلك نسبة مرتفعة.

وأضاف أنه في الأجل الطويل، فإن التحول من الغاز إلى الكهرباء قد يكون خيارا، لكن ذلك قد لا يحدث سريعا.

    المصدر :
  • رويترز

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