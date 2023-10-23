الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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"أزمة ثقة" بين نتنياهو وقيادة الجيش.. وتأجيل اجتياح غزة إثر "نصيحة أميركيّة"

منذ 46 دقيقة
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

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كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش، إضافة إلى علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تُعرقل العمل المشترك.

كما أشارت الصحيفة إلى خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي بشأن التقييمات والخطط والقرارات.

يأتي ذلك في وقت ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ تل أبيب وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة، حتى وصول قوات أميركية إضافية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت “إسرائيل” بتأجيل الغزو البري لقطاع غزة بهدف كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن “الرهائن”، والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

في هذا السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضًا بين وزيري دفاع البلدين.

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