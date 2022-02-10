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أزمة حفلات جونسون تطال قائدة شرطة لندن

10 - فبراير - 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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عشرة أيام مرت على ظهور تقرير داخلي بريطاني، كشف عن فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، ولا تزال تداعيات تلك الأزمة تهز الأوساط الرسمية البريطانية.

وفي جديد التطورات، أعلنت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك استقالتها من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل “سكوتلاند يارد” مع التحقيق في انتهاكات قيود كورونا في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت ديك: “من المحزن للغاية أنه بعد التحدث مع عمدة لندن صادق خان الخميس، أصبح من الواضح أن العمدة لم يعد يثق في قيادتي”.

وأضافت: “لم يترك لي أي خيار سوى التنحي عن منصب مفوض دائرة شرطة العاصمة”.

وأعلنت شرطة لندن أمس الأربعاء أنها “تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم 15 ديسمبر 2020 لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي”، وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب 3 من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

وأقيمت الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، وهو ما تسبب بفضيحة كادت تطيح برئاسة جونسون للحكومة البريطانية.

وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

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