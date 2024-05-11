أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو

أرسل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي “تحذيرا دراماتيكيا” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع عودة وحدات الجيش للتوغل في مناطق داخل قطاع غزة، وفقاً لما نقلته القناة الـ13 الإسرائيلية.

وأكدت القناة في تدوينة على موقع إكس أن هاليفي قال في رسالته لنتنياهو “أنت تستمر في العودة إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات”.

وفي وقت سابق السبت، اتهم الرئيس السابق لشعبة العمليات في مديرية العمليات في إسرائيل الجنرال جادي شامني، الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للاذى لأسباب سياسية.

وأضاف شامني في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دخول رفح أمر سياسي، بسبب خوف نتنياهو من انهيار التحالف الحكومي.

وأدرف قائلا “السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة، وربما يخرج إلى العلن، لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية، هو تجاوز للخط الأحمر”.

بدورها، أفادت صحيفة “معاريف” نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن عدم وجود تحرك سياسي مصاحب للقتال يجعل من الصعب الاستفادة من الإنجازات العسكرية للحرب.

وأشارت المصادر نفسها إلى تزايد انتقادات الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية لعدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي في غزة.