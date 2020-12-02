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أزمة خطيرة..20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق في ليبيا

منذ ساعة واحدة
المرتزقة السوريين في ليبيا- أرشيفية

المرتزقة السوريين في ليبيا- أرشيفية

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في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الليبية حراكا سياسيا من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل عادل لجميع الأطراف.

كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن وجود 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق في جميع أنحاء ليبيا، معتبرة ذلك “انتهاكا مروعا للسيادة الليبية”.

وقالت ستيفاني وليامز: “قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة”، مضيفة: “هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة”.

وأضافت في افتتاح الاجتماع الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، أن “وجود الأجانب في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم”.

وأكدت رئيسة البعثة الدولية أن هناك الآن “أزمة خطيرة” فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في ليبيا، مضيفة: “الوقت ليس في صالحكم”.

وبشأن ملتقى الحوار الليبي الذي استضافته تونس، قالت وليامز: “لقد قطعنا شوطا واسعا في ملتقى الحوار في تونس، من خلال تحديد موعد للانتخابات”.

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