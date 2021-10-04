أزمة على الحدود واتهامات متبادلة بين إيران وأذربيجان

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، إن التصريحات الإيرانية بوجود قوات لطرف ثالث بالقرب من الحدود الأذربيجانية – الإيرانية لا أساس لها من الصحة.

وجاء التصريح الأذربيجاني على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ليلى عبد اللاييفا، تعليقا على تصريحات لوزارة الخارجية الإيرانية حول وجود قوات لطرف ثالث على حدودها مع أذربيجان.

وقالت المتحدثة: “لا نقبل التصريحات حول وجود أي قوات ثالثة قرب الحدود الأذربيجانية – الإيرانية، وحول أعمال استفزازية لهذه القوات، لأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران لا تريد أن تتحول أذربيجان إلى “ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون”.

وقال عبد اللهيان في تصريح، إن بلاده رصدت دخول عناصر إرهابية إلى المنطقة، خلال الحرب في منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، كما شهدت تواجد قوات إسرائيلية في أذربيجان.

وأكد على أن وجود أي قوات على أراضي أذربيجان، بما في ذلك العناصر الإرهابية التي يمكن أن تشكل خطرا على الدولة الأذربيجانية أو الدول المجاورة، “لا يمكن أن يكون موضوع نقاش”.

وأعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية، بحسب وكالة “تاس”.