أزمة غذاء عالمية كبيرة.. موسكو تتنصل من المسؤولية وتلقي باللائمة على الغرب!

حذر الكرملين اليوم الأربعاء من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ستضر بسوق الطاقة العالمية، لكنه قال إن موسكو يمكنها تغيير مسار الصادرات للحد من خسائرها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن المبيعات المفقودة ستمثل قدرا كبيرا من صادرات النفط الروسية.

في السياق، حذر بيسكوف من أن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبيرة، وألقى باللوم على “القيود غير القانونية” التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وقرارات اتخذتها السلطات الأوكرانية.

ومنذ غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، استولت روسيا على أجزاء كبيرة من سواحل جارتها وفرضت حصارا على موانئها، لكنها تحاول إلقاء اللوم في نقص شحنات الحبوب على العقوبات الغربية وعلى كييف نفسها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “من المحتمل أن نكون على شفا أزمة غذاء كبيرة للغاية مرتبطة بفرض قيود غير قانونية علينا وبتصرفات السلطات الأوكرانية التي قامت بزرع ألغام في الطريق إلى البحر الأسود ولا تقوم بشحن الحبوب من هناك على الرغم من أن روسيا لم تعرقل أي شيء”.

وعلى صعيد المفاوضات الروسية الأوكرانية، أبلغ بيسكوف الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف.

وقال بيسكوف إن الناس في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا مثل خيرسون وزابوريجيا ودونباس يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم وإن الكرملين لا يساوره أي شك في أنهم سيتخذون “القرار الأفضل”.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن ضم روسيا لهذه المناطق سينهي محادثات السلام بين الجانبين.