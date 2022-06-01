الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة غذاء عالمية كبيرة.. موسكو تتنصل من المسؤولية وتلقي باللائمة على الغرب!

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 3:10 مساءً
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

حذر الكرملين اليوم الأربعاء من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ستضر بسوق الطاقة العالمية، لكنه قال إن موسكو يمكنها تغيير مسار الصادرات للحد من خسائرها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن المبيعات المفقودة ستمثل قدرا كبيرا من صادرات النفط الروسية.

في السياق، حذر بيسكوف من أن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبيرة، وألقى باللوم على “القيود غير القانونية” التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وقرارات اتخذتها السلطات الأوكرانية.

ومنذ غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، استولت روسيا على أجزاء كبيرة من سواحل جارتها وفرضت حصارا على موانئها، لكنها تحاول إلقاء اللوم في نقص شحنات الحبوب على العقوبات الغربية وعلى كييف نفسها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “من المحتمل أن نكون على شفا أزمة غذاء كبيرة للغاية مرتبطة بفرض قيود غير قانونية علينا وبتصرفات السلطات الأوكرانية التي قامت بزرع ألغام في الطريق إلى البحر الأسود ولا تقوم بشحن الحبوب من هناك على الرغم من أن روسيا لم تعرقل أي شيء”.

وعلى صعيد المفاوضات الروسية الأوكرانية، أبلغ بيسكوف الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف.

وقال بيسكوف إن الناس في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا مثل خيرسون وزابوريجيا ودونباس يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم وإن الكرملين لا يساوره أي شك في أنهم سيتخذون “القرار الأفضل”.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن ضم روسيا لهذه المناطق سينهي محادثات السلام بين الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل