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أزمة فحص نساء بمطار الدوحة تعود للواجهة بين أستراليا وقطر

منذ 3 دقائق
مطار حمد الدولي

مطار حمد الدولي

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قالت أستراليا إن فحصا خضعت له نساء في المطار الرئيسي بقطر عام 2020 لعب دورا في قرارها هذا العام بمنع الخطوط الجوية القطرية من بيع المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، نافية أن يكون تحركها نتيجة لضغوط من شركة كوانتاس للطيران المنافسة.

وأثار الادعاء المزيد من الجدل حول علاقة حكومة حزب العمال الأسترالية بشركة كوانتاس التي مارست ضغوطا لرفض طلب الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها.

واتهمت المعارضة المحافظة حزب العمال بقمع المنافسة لحماية كوانتاس وأطلقت تحقيقا في مجلس الشيوخ بشأن القرار.

وفي حديثها للصحفيين في كانبيرا اليوم الخميس قالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينج إن عمليات الفحص الجسدي القسرية التي خضعت لها مسافرات، من بينهن خمس أستراليات، في مطار حمد الدولي عام 2020 كانت “قرينة” لاتخاذ قرار بحرمان شركة الطيران من تشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا في يوليو تموز هذا العام.

وأوضحت كينج “لم يكن هذا العامل الوحيد. لكنه أحد العوامل”، في إشارة إلى الواقعة التي تم فيها إنزال سيدات من طائرة للخطوط الجوية القطرية وإجبارهن على الخضوع لفحص طبي بعد اكتشاف رضيع تخلت عنه أمه في المطار. وقدمت الحكومة القطرية اعتذارا في وقت لاحق.

واعتبرت الوزيرة أنه من “الهراء” القول إن إضافة المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية سيضغط هبوطيا على أسعار الرحلات الدولية. وتقول لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، وهي الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار، إن زيادة رحلات الخطوط القطرية كان من شأنه أن يخفض الأسعار.

ورفعت اللجنة الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد كوانتاس لانتهاكها قانون المستهلك من خلال بيع تذاكر لنحو ثمانية آلاف رحلة بعد إلغائها في منتصف عام 2022.

وقالت كوانتاس إنها تراجع الدعوى القضائية المرفوعة من اللجنة، لكنها لفتت إلى أن المخالفات المزعومة حدثت في وقت كان يشهد اضطرابا غير مسبوق في صناعة الطيران.

    المصدر :
  • رويترز

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