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أزمة في البرلمان الليبي.. منع نواب الغرب من حضور جلسة بنغازي للميزانية

منذ ساعتين
البرلمان الليبي

البرلمان الليبي

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يعقد مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين، جلسة عامة في بنغازي بشرق البلاد لبحث مشروع موازنة حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد للعام الجاري، في ظل أزمة اقتصادية ومالية وخلافات سياسية ومؤسساتية.

وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار، ستخصص 64 مليار منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و 54.6 لباب الدعم.

غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد عرقلة سفر نواب من المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر مطار معيتيقة للمشاركة في الجلسة.

وطالب دومة، في بيان الأحد، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، داعيا الأطراف المعنية إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة النواب لمهامهم بكل استقلالية وحرية، بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر على المسار السياسي والوطني.

وتكشف هذه الحادثة إلى أي مدى وصلت حدة الخلافات والانقسامات السياسية في ليبيا والصراع على النفوذ المالي، رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لضرورة التوصل إلى إقرار ميزانية موحدة تخضع للرقابة والتدقيق والمراجعة، للحدّ من الهدر في الإنفاق والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على الدولة.

    المصدر :
  • العربية

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