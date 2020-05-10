أزمة في المكسيك..مستشفيات مخصصة لعلاج مرضى كورونا ممتلئة بالكامل

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بدأت مستشفيات في الإحجام عن استقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم السبت وذلك بعد امتلاء كل من المستشفيات العامة والخاصة، ومع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عاما مخصصا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.

وعُلقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة تقول إنه لم يعد لديه أسرة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

ووضعت يوم السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى على محفات الأسبوع الماضي في ذلك المستشفى العام.

وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

وقالت خمسة مستشفيات خاصة في العاصمة اتصلت بها “رويترز” إنها وصلت إلى كامل طاقتها لمعالجة مرضى كورونا.

وأشارت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة إلى أن الأسرة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة وصلت بالفعل لحد التشبع.

وقالت الحكومة إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة الكثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة وتم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة العامة تسجيل ما لا يقل عن 31522 حالة إصابة و3160 حالة وفاة حتى الآن على الرغم من أن كلا من الرقمين يقلل الحجم الحقيقي للتفشي في المكسيك نظرا لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة.