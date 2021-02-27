أزمة ناقلة النفط الإيرانية انتهت بين واشنطن وطهران "بسرية وهدوء"

سلطت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الضوء على أزمة ناقلة النفط ”غرايس 1“ الإيرانية التي احتُجزت قبالة جبل طارق في عام 2019، التي تم حلها ولم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران كيف انتهت.

وحينها احتجزت الناقلة بدعوى أنها تنقل حوالي مليوني برميل من النفط الخام الإيراني إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة على تزويد النظام السوري بالنفط، ثم توجهت الناقلة الى المياه السورية، وعادت في وقت سابق من الشهر الحالي لتغادر عبر قناة السويس بدون أي بيانات رسمية، بعد أن غيرت اسمها إلى ”أرمان 114Arman“.

وقد أشارت الخرائط البحرية في حينه إلى أنه بعد اجتيازها تلك النقطة توقفت الإشارات الصادرة عن نظام التعرف الآلي الخاص بها.

وتبين فيما بعد من صور القمر الصناعي ”ماكسار“ (Maxar) مزود المعلومات الذي يستخدم التكنولوجيا الفضائية، أنه جرى نقل النفط الخام من ”أدريان داريا 1“ إلى سفن أصغر ترفع العلم الإيراني قبالة الساحل السوري.

وبعد أكثر من 17 شهرًا، عادت السفينة، التي تحمل الآن اسم ”أرمان 114“ (Arman 114)، إلى الظهور في 9 فبراير على شاشات تتبع الناقلات قبالة ساحل البحر المتوسط في مصر قبل أن تعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر.

وختم تقرير بلومبيرغ بتسجيل أن أحدث إشارة للموقع تم تلقيها عندما مرت السفينة قرب منتجع شرم الشيخ المصري في 11 فبراير، لتنتهي بذلك الإقامة الطويلة لسفينة الأزمة في البحر المتوسط.