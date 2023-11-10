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أسامة حمدان: أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يُعلن عنه

منذ 15 ثانية
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن مقاتلي القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية.

وأضاف حمدان “نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن، وندعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة”.

وأشار إلى وجود جهود واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لكن الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أميركي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار.

ولفت حمدان إلى أن الإسرائيليين يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون.

محذراً من وجود محاولات الإدارة الأميركية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة.

مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.

ودعا حمدان المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، وترفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني.

وكذلك طالب المشاركين في القمة العربية بتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهاب، معتبراً أن الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأميركية.

وختم بالقول “سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة”.

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