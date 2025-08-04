أسامة حمدان: الاحتلال حول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كامل

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحويل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزة إلى الحديث عن أسرى الاحتلال في القطاع، متجاهلين المأساة الإنسانية التي يعيشها مليونا فلسطيني بسبب حرب الإبادة.

وأضاف في كملة مصورة أن الاحتلال حول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كامل أسوأ من معتقل أوشفتس سيء الذكر، وأنه يمارس في غزة ممارسات إبادة تجاوزت الهولوكوست.

وأكد أنه آن للعالم “وقف هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها وإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق القانون الدولي الإنساني”.

ووصف سياسة التجويع المهندسة ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة على مسمع ومرأى العالم بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، وقال إنها “ستبقى وصمة عار في جبين الاحتلال وداعميه والمتخاذلين عن وقفه”.

وقال إن تجاهل العديد من الدول وخصوصا الإدارة الأميركية وبعض دول الغرب الداعمة لجرائم الاحتلال وما يقوم به من إبادة وتجويع للقطاع وما يرتكب ضد الأسرى الفلسطينيين، مقابل الانحيار الفاضح الذي يمارسونه لأسرى الاحتلال لدى المقاومة “يمثل سياسة عرجاء تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني وجرائمه”.

انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى

وقال حمدان إن “الجرائم الصهيونية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في سجون الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023″، لافتا إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 10 آلاف و800 أسير بحلول يوليو/تموز الماضي.

وبين هؤلاء الأسرى 49 أسيرة و495 طفلا و3926 معتقلا إداريا وأكثر من 2454 معتقلا من قطاع غزة، وفق حمدان الذي قال إن هذه الأرقام لا تشمل كثيرين تم إخفاؤهم قصرا.

ولفت القيادي في حماس إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم من التجويع الإذلال وتكسير الأطراف وصولا إلى استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء”.

وقال إن الشهادات الصادرة عن الأسرى المفرج عنهم والتي أكدت تعرضت الأسرى لمخلتف أنواع التعذيب والتجويع والحرمان من الحقوق.

ووفقا لحمدان، فقد اسشتهد 76 أسيرا فلسيطينيا بسبب التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج في سجون الاحتلال التي يشرف عليها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ونشر حمدان صورة سربها بعض الجنود من داخل أحد سجون الاحتلال وتظهر اعتداءات قاسية على الأسرى الفلسطينيين، وقال إن على أعضاء مجلس الأمن الاطلاع عليها.

وقال إن الاحتلال غيب المنظمات المعنية بمتابعة أوضاع الأسرى المختطفين والمحتجزين في سجونه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، ولا سيما في معتقل سيدي تيمان سيء السمعة، الذي أكدت بعض التقارير الإسرائيلية تعرض بعض المعتقلين فيه للاغتصاب والتعذيب وامتهان الكرامة.