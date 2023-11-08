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أسامة حمدان: المقاومة تمكنت من تصفية كولونيل إسرائيلي من وحدة شلداغ

منذ 3 دقائق
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان أن المقاومة الفلسطينية تمكنت الأربعاء من قتل ضابط برتبة كولونيل من وحدة شلداغ، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأشار حمدان إلى أن الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

كما دعا حمدان الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس، معتبراً أن نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.

حمدان حمل أيضاً الإدارة الأمريكية المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له.

وأضاف: “نقول لنتنياهو إن المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك.

كما أسف لما أسماه “تخاذل الأونروا” ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال.

حمدان أكد أيضاً أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ اليوم الأول لعمليته البرية ويعجز عن التقدم.

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