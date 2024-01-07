الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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أسامة حمدان: قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة

منذ 48 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن من يقرر مصير فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها فقط، وغزة لن تكون إلا أرضا فلسطينية للشعب الفلسطيني.

ورأى حمدان أن هناك تكراراً ممجوجاً لمسألة تهجير الشعب الفلسطيني تحت عنوان ساذج هو الهجرة الطوعية.

كما أشار إلى أن المقاومين في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون العدو الخسائر، مؤكداً أن العدو لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض بخصوص الأهداف التي حددها.

لافتاً إلى أن استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان.

كما أكد حمدان على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماح لمرور المساعدات إلى قطاع غزة، معتبراً أن عملية الاغتيال الإسرائيلية في بيروت لن تكسرنا ولن تؤثر في عزم المقاومة.

وأعلن حمدان أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان، إضافة إلى أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، و109 صحفيين استشهدوا في غزة خلال 93 يوما من العدوان الإسرائيلي.

مؤكداًَ أن المقاومة تقارع الاحتلال الإسرائيلي وتثبت أنها تتحكم في مسار المعركة، وقوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة وتواصل مقاومة العدو.

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