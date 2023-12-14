أسامة حمدان: لا تفاوض على أي صفقة تبادل إلا بعد وقف الحرب على غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، إن الحركة ستشارك في أي جهد لتشكيل مرجعية وطنية فلسطينية تستعيد حقوق شعبنا.

وأضاف أسامة حمدان في إفادة صحفية أنهم منفتحون على كل جهد ينهي الحرب في غزة، مشيرا إلى أن حماس تجري اتصالات مهمة للتخفيف من معاناة شعبنا في غزة.

وجدد القيادي تأكيد حماس على أنه لا تفاوض على أي صفقة تبادل إلا بعد وقف الحرب على غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تريد التخلص من السلطة التي وقعت اتفاقية أوسلو معها، وأنها دمرت مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت مراكز إيواء للنازحين.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على غزة، المرفق بعمليات برية، إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وتردي الأوضاع الإنسانية واستشهاد أكثر من 18,500 فلسطيني، وتشريد ونزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم.

في المقابل أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس أنها قنصت أربعة جنود إسرائيليين في شمال غرب مدينة غزة، واستهدفت تسع دبابات وعددا من الآليات والجرافات في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت كتائب القسام في حسابها على تيليغرام أنها استهدفت ثلاث آليات إسرائيلية بقذائف (الياسين 105) في حي الشجاعية بشرق مدينة غزة، فضلا عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد في نفس الحي وإيقاعها “بين قتيل وجريح”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الكتائب أنها استهدفت تسع دبابات إسرائيلية بشمال قطاع غزة، اثنتان منهما في تل الزعتر وأربع في بيت لاهيا إلى جانب ثلاث دبابات إسرائيلية وجرافتين في مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس 14\12\2023 قالت أنها قتلت عشرة على الأقل من جنود الجيش الإسرائيلي في استهداف بحي الشجاعية في غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء 13\12\2023 بسقوط قتلى من قادة وجنود لواء جولاني خلال معارك حامية الوطيس مع مقاتلين فلسطينيين في منطقة القصبة بحي الشجاعية.