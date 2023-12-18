الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسامة حمدان: لا تفاوض على تبادل الأسرى حتى يتوقّف العدوان على غزة

منذ 13 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

A A A
طباعة المقال

كرّر القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان اليوم الإثنين، موقف الحركة بأن أي مفاوضات حول تبادل الأسرى غير مطروحة على الطاولة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت: “حماس منفتحة على أي مبادرة للتهدئة من قطر ومصر لوقف العدوان”، وأضاف “نجدد التأكيد أن لا مفاوضات حتى توقف العدوان بشكل شامل، ومنفتحون أمام أي مبادرة تهدف لوقف العدوان من قطر ومصر وسنتعامل معها مع يتوافق مع صمود وتضحيات شعبنا”.

حمدان أضاف: “هناك رسائل واضحة من غزة لمن راهنوا على تسوية مع العدوان”، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة، ومشددًا على أنّ المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تواصل المعركة ضد الاحتلال.

تابع: فشل الاحتلال في تسويق روايته الكاذبة على الرأي العام، معلنًا عن سقوط قرابة 19 ألف شهيد خلال 73 يومًا من العدوان على القطاع.

    المزيد من أخبار العالم

    هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
    هجمات الحوثي في البحر الأحمر تُجبر شركات الشحن على تحويل مسار سفنها
    وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
    اوستن دعا حزب الله لتجنب توسيع النزاع: سنواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر
    الحدود الأردنية السورية
    أكبر عملية عبر الحدود.. الأردن يُحبط مخططًا لمسلحين قادمين من سوريا

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!