أسامة حمدان: لا تفاوض على تبادل الأسرى حتى يتوقّف العدوان على غزة

كرّر القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان اليوم الإثنين، موقف الحركة بأن أي مفاوضات حول تبادل الأسرى غير مطروحة على الطاولة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت: “حماس منفتحة على أي مبادرة للتهدئة من قطر ومصر لوقف العدوان”، وأضاف “نجدد التأكيد أن لا مفاوضات حتى توقف العدوان بشكل شامل، ومنفتحون أمام أي مبادرة تهدف لوقف العدوان من قطر ومصر وسنتعامل معها مع يتوافق مع صمود وتضحيات شعبنا”.

حمدان أضاف: “هناك رسائل واضحة من غزة لمن راهنوا على تسوية مع العدوان”، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في قطاع غزة، ومشددًا على أنّ المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام تواصل المعركة ضد الاحتلال.

تابع: فشل الاحتلال في تسويق روايته الكاذبة على الرأي العام، معلنًا عن سقوط قرابة 19 ألف شهيد خلال 73 يومًا من العدوان على القطاع.